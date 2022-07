Le mercato EN DIRECT: Arthur Theate va signer dans son nouveau club, Anderlecht et le Standard poursuivent leurs affaires

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Arthur Theate est sur le point de quitter Bologne pour rejoindre la Ligue 1 et le club de Rennes où évolue déjà un certain Jérémy Doku. L'officialisation est attendue dans les prochaines heures.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Rien n'a changé dans la situation de Cristiano Ronaldo, annonce Fabrizio Romano. Le journaliste italien avance que le quintuple Ballon d'Or souhaite toujours quitter Manchester United, mais le club anglais ne veut pas le vendre. Ronaldo a encore signalé à son entraîneur, Erik Ten Hag, qu'il voulait partir. Jorges Mendes, l'agent historique de CR7 continue d'essayer de trouver une solution.

Chris Richards quitte le Bayern Munich pour Crystal Palace, où il a signé un contrat de cinq ans. Le défenseur international américain de 22 ans était arrivé au Bayern en 2018 en provenance du FC Dallas et avait été prêté à Hoffenheim la saison dernière. Crystal Palace, le club de Christian Benteke, recevra Arsenal le 5 août en match d'ouverture de la saison 2022-2023 de Premier League.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Vitinho quitte le Cercle Bruges pour Burnley, le club dirigé par Vincent Kompany. Les deux clubs l'ont annoncé jeudi. Le défenseur latéral brésilien a signé un contrat de quatre ans.

Anderlecht a prêté, avec option d'achat, le défenseur ukrainien Bogdan Mykhaylichenko au Shakthar Donetsk en Ukraine jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club bruxellois mercredi. Au total, le latéral gauche a joué 51 rencontres pour Anderlecht et a inscrit un but et délivré deux assists. La saison dernière, il a été moins utilisé par Vincent Kompany à cause de la concurrence de l'Espagnol Sergio Gomez.

Le Standard a prolongé le contrat du jeune Lucas Noubi jusqu'en 2025, a annoncé le club liégeois mercredi. Noubi, 17 ans, a été formé à Mouscron avant de rejoindre le centre de formation du Standard en 2015. La saison dernière, il a fait ses débuts professionnels le 13 mars dernier lors de la réception de Seraing avant de disputer le dernier match de la saison à Saint-Trond.