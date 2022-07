Sebastian Vettel annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison (vidéo)

Le quadruple champion du monde de Formule 1, l'Allemand Sebastian Vettel a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2022.

L'Allemand a fait son annonce sur son compte Instagram, un compte qu'il a créé seulement hier (mercredi).

Vettel, 35 ans, a remporté quatre titres de champion du monde de rang entre 2010 et 2013 avec Red Bull. L'Allemand a remporté 53 Grands Prix au cours de sa carrière, ce qui fait de lui le troisième pilote le plus victorieux de l'histoire derrière le Britannique Lewis Hamilton (103) et son compatriote Michael Schumacher (91).

Son écurie, Aston Martin, a confirmé la nouvelle et l'a remercié. "Sebastian, tu as inspiré tant de gens tout au long de ta carrière, en F1 et au-delà. Nous sommes fiers de pouvoir t'appeler un coéquipier, un ami et d'avoir fait partie de ton parcours, tout comme tu as fait partie du nôtre", écrit l'écurie.