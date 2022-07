Sebastian Vettel prend sa retraite: Lewis Hamilton rend un vibrant hommage à "son ami" (photo)

Sebastian Vettel prendra sa retraite à l'issue de la saison 2022 de Formule 1. Le pilote allemand l'a annoncé ce jeudi sur son compte Instagram.

Grand rival sur la piste, mais grand ami dans la vie, Lewis Hamilton a rendu hommage à son adversaire : "Seb, ce fut un honneur de t'appeler un concurrent et un honneur encore plus grand de t'appeler mon ami. Laisser ce sport meilleur que tu ne l'as trouvé est toujours le but. Je suis convaincu que tout ce qui t'attend sera passionnant, significatif et gratifiant. Je t'aime, mec."

Vettel, quadruple champion du monde et Hamilton, septuple champion du monde, ont passé de très nombreuses courses à courir l'in contre l'autre, se battant pour les titres et les victoires. Ce qui ne les a pas empêchés de devenir proches au fil des années.