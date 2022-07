Le club qui a vendu le plus de maillot la saison dernière est...

Une étude a été réalisée par Kiliagon, la division globale du cabinet de conseil Grupo Labelium. Cette étude porte sur les clubs ayant vendu le plus de maillots via le site d'Amazon lors de la saison 2021-22.

Il en ressort que c'est le Real Madrid qui a écoulé le plus de vareuses et généré le plus de revenus (3,3 millions d'euros), loin devant le PSG (2,2 millions €) et l'AC Milan (1,5 million €) qui complètent le podium.

Kiliagon a analysé les résultats des ventes de merchandising sur Amazon de quatre grandes ligues européennes : Espagne, Italie, Angleterre et France, dont les revenus annuels estimés à ce titre atteignent 12,3 millions d'euros.

L'enquête de Kiliagon a également ciblé l'impact des résultats du Real Madrid et de l'AC Milan sur leur vente de maillots. Pour ce faire, une comparaison a été faite entre les deux semaines avant et les deux semaines après la victoire du Real Madrid en Ligue des champions et pareil pour la victoire de l'AC Milan dans leur championnat local.

Il en ressort que l'AC Milan a connu une hausse de 231% avec avoir retrouvé le titre de champion d'Italie. Le Real Madrid a vu ses ventes augmenter de 166% après sa 14e victoire en Ligue des Champions.