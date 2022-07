Tour de France Femmes: Wiebes double la mise

La sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes a réglé au sprint la 5e étape du Tour de France Femmes jeudi à Saint-Dié-des-Vosges, sa deuxième victoire après son succès inaugural à Paris dimanche.

La finisseuse n'a laissé aucune chance à la championne du monde italienne Elisa Balsamo (2e) et la maillot jaune Marianne Vos (3e), incapables de la suivre dans l'emballage final.

"Je me suis sentie forte dans le sprint et je suis ravie de l'emporter après cette longue étape", a réagi la fusée de DSM.

Wiebes aura donc remporté l'étape la plus courte sur les Champs-Elysées à Paris (81,6 kilomètres) et la plus étirée avec 175,6 kilomètres à avaler entre Bar-le-Duc et Saint-Dié jeudi, plus que lors des derniers Mondiaux (158 km).

La Néerlandaise démontre, sur la plus grande scène, qu'elle est quasi imbattable en cas de sprint: seule Elisa Balsamo y est parvenue cette année, deux fois seulement. Wiebes affole les compteurs avec ce 17e succès cette saison, le 53e de sa courte carrière (23 ans).

"Le but est de prendre le maillot vert", a affiché Wiebes, qui talonne Vos au classement par points. "Et de jouer le classement général avec Juliette (Labous) qui est en très bonne forme", a-t-elle ajouté.

Si Marianne Vos qui a signé un cinquième top 5 en autant d'étapes (2e, 1re, 2e, 5e, 3e) était bien aux rendez-vous, plusieurs sprinteuses n'ont pu défendre leur chance au sprint en raison d'une chute massive à 45 kilomètres de l'arrivée.

La Belge Lotte Kopecky y a été retardée puis ralentie par des ennuis mécaniques. Quant à Emma Norsgaard, prise dans l'amas de roues, de cadres et de coureuses transformées en pantins, la Danoise a abandonné, touchée à l'épaule gauche.

Avant ces nouvelles images de chute d'une trentaine de coureuses dans le peloton, la journée a été animée par une échappée de quatre baroudeuses contrôlée par DSM et Trek-Segafredo qui ne leur ont laissé qu'un matelas de moins de quatre minutes au plus.

Les deux dernières rescapées, la Française Victoire Berteau et la Chypriote Antri Christoforou, ont été avalées à moins de trois kilomètres de la ligne après une centaine passée à l'avant.

S'il leur reste de l'énergie, elles pourront retenter leur chance vendredi, sans doute la dernière chance de celles qui ne visent pas le classement général. Le peloton repart de la sous-préfecture des Vosges pour rejoindre Rosheim après 129 kilomètres d'un parcours pour puncheuse, dernière fenêtre avant le week-end vosgien.