Ostende obtient le prêt de l'attaquant rennais Fraser Hornby

(Belga) Le mercato ostendais se poursuit avec l'arrivée de l'attaquant écossais Fraser Hornby. Celui-ci arrive en prêt de Rennes, comme l'a annoncé le club d'Ostende jeudi soir, assorti d'une option d'achat.

Fraser Hornby, 22 ans, a fait ses classes à Everton avant d'être prêté à Courtrai en 2019-2020, avec qui il a disputé 12 matchs de championnat et inscrit 3 buts sous les ordres d'Yves Vanderaeghe. Il a ensuite été transféré au Stade de Reims en 2020 et a connu un nouveau prêt, à Aberdeen, pour la deuxième partie de la saison 2020-2021. La saison dernière, l'avant-centre d'1m95 a fait 10 apparitions pour le Stade Rennais, dont 8 en Ligue 1, et a inscrit son premier but en Coupe de France. Hornby rejoint Ostende en prêt, mais les Côtiers ont négocié une option d'achat. Le président du club, Gauthier Ganaye, s'est réjoui de l'arrivée du jeune attaquant pour qui il prévoit un bel avenir. "Il est maintenant à un âge auquel il a besoin de temps de jeu régulier pour se développer et nous avons déjà prouvé que nous pouvons rendre les jeunes joueurs meilleurs. Il a un énorme potentiel: il est grand, fort physiquement et sait trouver le but." (Belga)