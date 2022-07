Lotte Kopecky encore malheureuse sur la 5e étape: "J'ai retrouvé mes mauvaises jambes"

(Belga) Lotte Kopecky a connu une nouvelle journée compliquée sur le Tour de France Femmes avec une 11e place dans la 5e étape jeudi. "J'ai retrouvé mes mauvaises jambes", a-t-elle raconté après la course.

Bien placée dans le final, Kopecky a vu la porte se fermer devant elle et a finalement dû se contenter de la 11e place du sprint remportée par Lorena Wiebes. "J'ai dû freiner et j'ai perdu toute ma vitesse. À 500 mètres de l'arrivée, j'étais bien placée dans la roue de Demi Vollering. Ce n'est pas vraiment une occasion manquée. Je pense que j'ai retrouvé mes mauvaises jambes. Je l'ai senti dès le début de l'étape et je n'ai pas vraiment d'explication." Kopecky a également été gênée par la chute massive à 45 km de l'arrivée. "Je ne suis pas tombée mais j'ai dû m'arrêter. J'ai ensuite attendu Chantal Blaak et nous sommes revenues à notre rythme dans le peloton. Finalement, j'ai encore dû changer de vélo car j'avais un problème avec ma roue arrière", a précisé la coureuse de SD Worx. Avec les étapes de montagne qui arrivent, Kopecky a peut-être laissé passer sa dernière chance de décrocher une victoire d'étape sur ce Tour. "Je dois encore revoir le parcours de vendredi. SI j'ai de meilleures jambes alors j'ai peut-être encore une chance de gagner", a-t-elle conclu.