Conference League - L'Antwerp assure face à Drita au Kosovo et rencontrera Lilleström au 3e tour qualificatif

L'Antwerp a obtenu sa place au 3e tour de qualifications de la Conference League de football, la 3e division européenne, en s'imposant sur le terrain des Kosovars de Drita, 0-2, jeudi. Après le nul blanc à l'aller (0-0), Krasniqi (53e) et Balikwisha (90e+8) ont offert la victoire aux Anversois qui affronteront les Norvégiens de Lillestrom les 4 et 11 août (à Anvers).

La première occasion a été en faveur de Drita, avec une percée de Simonovski qui a réclamé l'intervention de Butez (13e). Jusqu'à la mi-temps, le spectacle sur le terrain n'a pas réellement été présent bien que les échanges physiques se soient eux bel et bien intensifiés. L'Antwerp a pris possession du ballon en fin de période, sans pour autant la convertir en une occasion sérieuse. Au retour des vestiaires, c'est le défenseur belge d'origine kosovare Laurit Krasniqi qui a donné l'avantage à l'Antwerp, en reprenant victorieusement d'une tête plongeante un centre brossé de Benson (0-1, 53e). Dans la foulée, le même Benson aurait pu tuer tout suspense mais le gardien Maloku s'est employé pour garder Drita dans la rencontre (63e). Dans la dernière demi-heure, les Kosovars ont tenté de bousculer l'Antwerp avec le soutien de leur public, mais le bloc anversois a tenu bon pour résister aux assauts adverses de plus en plus nombreux. La fin de rencontre a vu les espaces s'élargir et Balikwisha a profité de la désorganisation des derniers instants pour lober avec vista le gardien qui s'était aventuré en dehors de ses buts pour tenter égaliser (0-2, 90e+8). Au 3e tour qualificatif, l'Antwerp affrontera le club norvégien de Lilleström, tombeur des Finlandais du SJK au 2e tour. Les rencontres auront lieu les 4 et 11 août, en même temps que la confrontation entre Paide, d'Estonie, et Anderlecht. Avec le retour en Belgique.