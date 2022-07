Le mercato EN DIRECT: Firmino vers la Juventus ? Theate à Rennes, c'est fait !

Suivez l'évolution du mercato sur Rtlsport.be!

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Pour Arthur Theate, l'officialisation de son transfert de Bologne vers Rennes a été annoncée ce matin. Le joueur aurait fait le forcing pour rejoindre le club breton, qui a déboursé environ 20 millions d'euros pour le Diable Rouge.

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Attaquant de Liverpool, Roberto Firmino est de plus en plus proche de la Juventus. Pas toujours titulaire à la pointe de l'attaque de Jurgen Klopp, le Brésilien pourrait accepter la proposition des Italiens pour retrouver du temps de jeu à l'approche de la Coupe du Monde hivernale.

Marseille est sur le point de frapper fort. Les Olympiens ne seraient, en effet, plus qu'à quelques détails de signer le Chilien Alexis Sanchez. Le joueur aurait été convaincu par la destination. Le transfert serait gratuit pour l'OM, ce qui ferait du bien à leurs finances.

L'OM, décidément actif sur le mercato va accueillir dans ses rangs le jeune Nuno Tavares, en prêt d'Arsenal. La visite médicale devrait avoir lieu aujourd'hui, avant la signature et l'officialisation.

Selon le journaliste italien Gianluca DiMarzio, Adrien Rabiot penserait à signer du côté de Monaco. Le milieu de terrain français de la Juventus et son entourage auraient discuté dernièrement avec le club monégasque pour évaluer la possibilité d'un transfert.

Si Jules Koundé a bien signé à Barcelone, le FC Séville, son ancien club, ne va pas rester sans rien faire. Pour le remplacer, les Andalous voudraient attirer le défenseur allemand du PSG, Thilo Kherer. Le joueur chercherait à prendre du temps du jeu en vue du Mondial, ce qu'il n'a pas pour l'instant au PSG.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

L'Antwerp est le club le plus actif dans le mercato belge. En effet, les Anversois seraient sur le point de signer Arbnor Muja, ailier du club kosovar du KF Drita, qu'ils viennent de battre en tour préliminaire de Conference League. Le joueur de 23 ans est arrivé à Drita l'été dernier et comptabilise 8 buts et 10 assists en 31 rencontres.