Demetrio Albertini s'emballe pour Charles De Ketelaere: "Il va élever le niveau de l'AC Milan"

De plus en plus proche de rejoindre le club lombard, Charles de Ketelaere a déjà quelques admirateurs en Italie. Et Demetrio Albertini, légende de l'AC Milan, est l'un d'entre eux. L'homme aux 415 matchs sous la vareuse rouge et noir s'est confié dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport.

"Il va élever le niveau de l’AC Milan et grandir sous la direction de l’entraîneur Pioli. Car il n’est pas seulement talentueux, il sait aussi se rendre disponible pour les besoins de l’équipe et il peut jouer à différents postes", a déclaré Albertini.

Un potentiel digne de Kroos... et de De Bruyne

Mais les compliments ne s'arrêtent pas là et le plus beau arrive peut-être après. Pour l'ex-international italien, De Ketelaere est de la trempe des meilleurs. "Je pense qu’il a le potentiel pour évoluer au niveau de De Bruyne ou de Kroos : des types de joueurs différents, mais capables d’exceller à plusieurs postes. C’est le football moderne".

Un bel hommage pour le joueur, qui devrait normalement signer pour Milan dans les prochains jours.