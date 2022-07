"Il a beaucoup souffert": la femme de Wout Van Aert est soulagée de voir son mari prendre un peu de repos

Wout Van Aert a animé cette édition 2022 du Tour de France. Maillot vert, vainqueur de 3 étapes, et animateur quasiment chaque jour de la course, le champion belge aura fait vibrer le monde du vélo pendant trois semaines. Mais tous les efforts ont un prix, et sa femme, Sarah De Bie a avoué être contente de le revoir à la maison, pour se reposer.

Interrogée par VTM, la femme de Van Aert a expliqué ne jamais l'avoir vu "aussi malade". "Je pense qu’il a beaucoup souffert, surtout le jour avant le dernier contre-la-montre. Et il y a aussi la décompression. Je ne l’ai jamais vu aussi malade. Il a vraiment dû se ressourcer pour être au Critérium d'Hérentals". En effet, avant de prendre des congés bien mérités, le maillot vert avait rassemblé ses forces pour être présent dans sa ville natale pour une course d'exhibition.

"Ce matin, il s’est levé et a pensé qu’il irait mieux" a ajouté Sarah De Bie. "Mais il est resté allongé sur le canapé toute la journée. Je suis quand même contente qu’il ait pu être là".

On ne peut que lui souhaiter du bon repos et de bonnes vacances, Wout !