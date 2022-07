Un grand coeur: Novak Djokovic prend en charge toutes les dépenses d'une pépite du tennis serbe

On peut être le plus grand champion de son pays, tout en faisant attention à la prochaine génération.

Hamad Medjedovic est le futur du tennis serbe. Actuellement 259ème mondial, le jeune joueur de 19 ans vient de remporter son premier tournoi en catégorie Challenger (deuxième division de l'échelle du tennis). "Il a été le premier à me féliciter, il m'a envoyé un vocal d'une minute, il donne des conseils et écoute, c'est une légende !", a expliqué le jeune joueur.

"On n'a rien dépensé"

Tous les coûts que nécessitent un début de carrière sont pris en charge par le champion aux 21 titres du Grand Chelem. "Entraîneurs, hôtels, billets d'avion, physios, préparateurs, on n'a rien dépensé. Et croyez moi, on ne parle pas de petites sommes !", a affirmé le père du joueur.

"Imaginez, le meilleur joueur du monde appelle mon enfant pour qu'il travaille ensemble pendant la pré-saison, c'est comme si Messi ou Ronaldo vous disaient : " Jouons au football " ou " Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit", a ajouté le papa, comblé.

On ne peut que saluer le geste !