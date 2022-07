WNBA - Chicago, avec Emma Meesseman et Julie Allemand, s'impose contre New York

(Belga) Chicago, avec Emma Meesseman et Julie Allemand sur le parquet, s'est imposé 89-81 contre New York vendredi en WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball.

Alignée dans le cinq de base, Meesseman a compilé 8 points, 2 rebonds et 4 assists en un peu plus de 32 minutes. Julie Allemand a elle joué 8 minutes avec seulement 2 rebonds au compteur. Champion en titre, Chicago, qui compte aussi Ann Wauters comme assistante, conserve sa première place avec un bilan de 22 victoires et 7 défaites et est déjà qualifié pour les playoffs. (Belga)