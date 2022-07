Sebastien Haller va être absent "plusieurs mois" pour soigner son cancer aux testicules: "Nos pensées vont vers lui"

L'attaquant de Dortmund Sébastien Haller doit débuter une chimiothérapie après son opération pour enlever une tumeur aux testicules qui s'est avérée maligne, a confirmé samedi Sebastian Kehl, le directeur sportif du Borussia.

"Sébastien reçoit actuellement les meilleurs soins possibles et les chances de guérison sont très grandes. Nous souhaitons beaucoup de courage et d'optimisme à Sébastien et sa famille. Nos pensées vont vers lui en cette période difficile", a déclaré Kehl.

Sur Twitter, le club allemand a révélé que son joueur sera absent "plusieurs mois" pour soigner sa maladie.

Mercredi, l'international ivoirien, arrivé cet été de l'Ajax, avait été opéré avec succès et Dortmund avait annoncé une absence de plusieurs mois. Le club de Thorgan Hazard et Thomas Meunier a aussi précisé qu'il ne donnera pas de détails médicaux sur les soins reçus par Haller dans les prochains mois.