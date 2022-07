Jupiler Pro League - Laurens De Bock quitte Zulte Waregem pour l'Atromitos FC

(Belga) Par un court message sur les médias sociaux, Zulte Waregem a remercié Laurens De Bock, qui rejoint le club grec d'Atromitos FC qui évolue en première division.

De Bock, 29 ans, est arrivé à Waregem à l'été 2020 en prêt en provenance de Leeds United. Depuis, il a disputé 62 matches, au cours desquels il a marqué deux buts et délivré trois passes décisives. Ces dernières années, le défenseur, qui a disputé 229 matches, a été un acteur régulier de la Jupiler Pro League. Avec le Club de Bruges, il a décroché le titre en 2016 et 2018 et a remporté la Coupe en 2015. Trophée qu'il avait également gagné en 2012 avec Lokeren. La saison dernière, Atromitos a terminé à la douzième place sur quatorze équipes.