Tour de France Femmes - Marianne Vos laisse son maillot jaune à Van Vleuten, mais endosse le maillot vert

Marianne Vos n'aura pu résister très longtemps samedi dans la première des deux étapes vosgiennes soldant le Tour de France Femmes. La Néerlandaise, qui avait conforté son maillot jaune grâce à sa victoire la veille dans la 6e étape, a été lâchée dès les premiers contre-forts de la journée.

"Je ne l'ai pas vu venir", a commenté Marianne Vos (Jumbo-Visma), 35 ans, arrivée à 24 minutes 44 de Van Vleuten à qui elle cède son maillot de leader conquis dès la 2e étape. "Dès le bas de la première montée (le Petit Ballon), c'est parti à fond. Le rythme était déjà trop dur pour un tas de coureuses qui ont été lâchées. Je ne le sentais pas bien. J'ai vu que cela attaquait devant déjà. J'ai juste essayé de trouver mon rythme. Mais nous étions déjà loin, très vite. Je suis cependant vraiment très heureuse de cette semaine. Etre capable de gagner deux étapes, de rouler avec le maillot jaune jusqu'à aujourd'hui a été très spécial pour moi. Je suis très heureuse aussi de pouvoir porter le maillot vert demain pour le dernier jour. Tout cela a été incroyable et je réaliserai vraiment une fois à la maison avec un peu de repos", a-t-elle expliqué à l'arrivée. Avec deux victoires d'étape et cinq jours en jaune, Marianne Vos est à présent 21e au classement général à plus de 23 minutes de Van Vleuten et a pris la tête du classement par points après l'abandon de sa compatriote Lorena Wiebes samedi. Elle devance Lotte Kopecky de 103 points.