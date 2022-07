Liverpool remporte son premier trophée de la saison face à Man City: Haaland rate l'immanquable (vidéos)

Grâce à des buts de Trent Alexander-Arnold (21e), Mohammed Salah (83e) et Darwin Nunez (90e+4), Liverpool a remporté le 100e Community Shield 3-1 au détriment de Manchester City, samedi à Leicester. Chez les Citizens, Kevin De Bruyne a été remplacé à la 73e.

Pour ce premier match de la saison, Jurgen Klopp a compté sur Nunez, son nouvel avant-centre acheté cet été 75 millions à Benfica. Toutefois, la première grosse action des Reds a été dictée par Salah (3e). La défense de Liverpool a également eu un coup de chaleur quand une frappe de De Bruyne a été déviée par Virgil van Dijk (7e). Les situations dangereuses s'étaient multipliées quand Alexander-Arnold a ouvert la marque d'une frappe enroulée du droit déviée par Nathan Aké (21e).

De Bruyne (24e), Riyad Mahrez (30e), Erling Haaland (33e) ont lancé la révolte mais Adrian et la défense des Reds ont repoussé tous les assauts. Le gardien des Reds a encore brillé en repoussant des deux mains une frappe de Mahrez (46e).

S'ils ont poursuivi sur le même rythme, les Citizens n'étaient toutefois pas très mobiles et Ederson leur a évité un deuxième but lorsque Nunez s'est présenté seul devant lui (63e). Les Sky Blues ont continué leurs offensives et ont été récompensés par un but de Julian Alvarez, annulé dans un premier temps par l'arbitre (70e, 1-1). Le suspense aura été de courte durée puisque Salah a redonné l'avance aux Liverpuldiens sur un penalty accordé pour une faute de main de Ruben Diaz (70e, 2-1).

Les Reds ont alors laissé venir les Citizens avant que Nunez n'entérine leur succès (90e+4, 3-1).

Haaland aura encore eu l'occasion de réduire le score mais sa frappe se fracassa sur la transversale (90e+8).