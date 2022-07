Jupiler Pro League - Réduit à dix, Ostende s'impose face à Malines

(Belga) Un doublé de David Atanga (17e, 43e) a permis à Ostende, qui a été réduit à dix à la 55e minute, de battre le FC Malines (2-1), sameid en match de la 2e journée de Jupiler Pro League. Les Kustboys comptent ainsi trois points comme le Cercle Bruges, Anderlecht et Westerlo, qui ont joué leur deuxième match ce samedi. Le FC Malines attend toujours sa première unité.

Après quelques minutes de tâtonnements, Ostende a résolument mis le cap sur le but adverse. Ainsi Gaëtan Coucke a été heureux de voir un tir de Thierry Ambrose être dévié (4e) avant de sauver son équipe sur une tentative de Nick Batzner (7e). Mais le gardien malinois n'a rien pu faire face à Atanga lancé en profondeur (17e, 1-0). Ce but a gonflé les voiles des Ostendais, qui ne se sont pas créé de véritables occasions jusqu'à ce que Batzner trouve Atanga au point de penalty (43e, 2-0). La seconde période a été moins heureuse pour les Kustboys, qui se sont retrouvés à dix à la suite de l'exclusion d'Alessandro Albanese (55e). Alors que les duels devenaient plus âpres, le coach malinois a effectué un triple changement (69e) mais c'est Thibaut Peyre, qui a réduit l'écart à la suite d'un corner (75e, 2-1). Malgré son dynamisme, le Kavé n'a pas pu arracher le partage, Guillaume Hubert bloquant notamment un envoi de Jannes Van Hecke dans les arrêts de jeu (90e+2).