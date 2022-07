Jupiler Pro League - La Gantoise accroché en fin de match à domicile par Saint-Trond

(Belga) La Gantoise et Saint-Trond ont partagé les points 1-1 dans le dernier match de la 2e journée de la Jupiler Pro League de football joué samedi. Les deux équipes comptent désormais deux points au classement et occupent les 11e et 12e places.

Les vainqueurs de la Coupe n'ont pas attendu longtemps avant de se rassurer, Hugo Cuypers profitait d'un ballon arraché à Bruls par Kum pour tromper dès la 11e minute l'arrière-garde trudonnaire. Les Gantois entendaient se rassurer et sur un bel effort de Toussadi, Castro Montes manquait la cible (23e). Sur l'action le Marocain se blessait et était contraint de quitter finalement le terrain peu après la demi-heure. Si Gand était encore très menaçant à la 35e par Castro Montes puis Lemajic, qui avait remplacé Tissadouli, Saint-Trond n'était pas resté inactif : Koita (27e) et Hayashi (32e), avaient obligé Roef à demeurer attentif. Saint-Trond remonta sur la pelouse avec de bonnes intentions sans parvenir à déstabiliser une équipe gantoise très repliée et qui semblait se contenter de préserver son avantage. Les Canaris commencèrent à s'épuiser à ce jeu-là mais semblaient toujours capable d'un coup d'éclat. Les Gantois restaient sous la menace du scénario de la semaine précédente à Sclessin, à savoir être privé de la victoire dans les dernières minutes. Et c'est ce qui s'est produit. À la 81e, Roef détournait un puissant envoi de près de Hayashi. Sur l'action suivante, le corner, le gardien gantois manquait sa sortie et Hayashi, mal tenu, égalisait de la tête (1-1, 82e). La Gantoise, malgré les entrées de Hanche-Olsen et Marreh, fut incapable de reprendre le contrôle du match qu'elle avait laissé échapper après la pause et c'est encore Roef qui dut intervenir sur un tir bondissant de Koita (86e) pour éviter la défaite de son équipe. (Belga)