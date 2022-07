CSI 4* de Valkenswaard - Victoire de Gudrun Patteet

(Belga) Gudrun Patteet s'est imposée dans l'épreuve à 1m45 avec barrage du CSI 4* de Valkenswaard, samedi aux Pays-Bas. Montant Donna, elle s'est montrée la plus rapide des trois barragistes (sur les six présents) qui n'ont pas commis de faute. Le Turc Derin Demirsoy (Hunter) a pris la 2e place à 41/100e et le Néerlandais Jur Vrieling (Chambertino) la 3e à près de trois secondes.

Patteet (Donna) a aussi signé la meilleure prestation belge dans la deuxième épreuve du jour à 1m50. Elle s'est classée 11e, la victoire revenant à l'Allemand Christian Kukuk (Nice) devant l'Américaine Jessica Springsteen (Hungry Heart ), la fille de la rockstar Bruce Springsteen. Une autre cavalière américaine Laura Kraut (Calgary Time) a complété le podium.