24 Heures de Spa-Francorchamps - BMW sort de la nuit en tête

La BMW M4 d'Augusto Farfus/Nick Catsburg/Nick Yelloly (Bré/P-B/G-B) menait la danse aux 24 Heures de Spa-Francorchamps sur le coup de six heures.

La nuit y a été marquée par l'interruption de la course pendant près de 45 minutes en raison de la grosse sortie dans Blanchimont de la Porsche 911 GT3 R du Néo-Zélandais Matthew Payne. Le pilote a été évacué conscient pour un check-up médical. Douze voitures sont encore dans le tour du leader, qui est la BMW de Farfus/Catsburg/Yelloly. Elle mène devant la Mercedes-AMG de Raffaele Marciello/Jules Gounon/Daniel Juncadella (Sui/Fra/Esp) et la BMW de Neil Verhagen/Max Hesse/Daniel Harper (USA/All/G-B). Côté belge, Maxime Martin (Aston Martin Vantage) est 4e grâce à une course propre malgré un rythme moins bon que les leaders. Charles Weerts et Dries Vanthoor (Audi R8 LMS) sont 14e à un tour après une nouvelle pénalité pendant la nuit. Fréderic Vervisch (Audi) est 15e, lui aussi à un tour après la sortie dans le bac à graviers de son équipier italien Valentino Rossi. Dans les autres catégories, Sarah Bovy (Ferrari 488) mène la danse en Gold Cup alors qu'Alessio Picariello (Porsche) est leader en Pro-Am Cup.