ATP Los Cobos - Sander Gillé et Joran Vliegen en lice en double au Mexique

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen disputeront cette semaine le tournoi de tennis ATP de Los Cobos en double, une épreuve sur surface dure dotée de 822.110 dollars.

La paire belge de Coupe Davis sera opposée au premier tour à un duo expérimenté formé par le Sud-Africain Raven Klaasen (ATP 51 double), 39 ans, et le Brésilien Marcelo Melo (ATP 42), 38 ans, quatrième tête de série. Sander Gillé, 52e mondial, en double, 31 ans, et Joran Vliegen (ATP 62), 29 ans, ont été sortis au premier tour de leurs deux derniers tournois (des ATP 250) depuis Wimbledon, à Bastad en Suède il y a quinze jours et à Gstaad en Suisse la semaine dernière. Les Belges avaient quitté le Grand Chelem à Londres au deuxième tour. (Belga)