Amical: le Barça trop fort pour les New York Red Bulls grâce à Dembélé et Depay

Le FC Barcelone a conclu sa tournée américaine par une victoire 2-0 contre les New York Red Bulls grâce à des buts d'Ousmane Dembélé et Memphis Depay, samedi à la Red Bull Arena de Harrison (New Jersey).

Parfaitement servi par Raphinha d'une passe à l'aveugle, Dembélé a ouvert le score sur un tir croisé à la 41e minute, devant 25.000 spectateurs. Il s'agit du troisième but de la semaine de l'international français, après son doublé mardi contre la Juventus (2-2).

Dembélé qui a prolongé mi-juillet son contrat de deux ans jusqu'en 2024 avec le Barça, est l'un des joueurs catalans qui s'est mis le plus en évidence durant la tournée américaine, aux yeux de son entraîneur Xavi.

"Il me plaît comme footballeur, je n'en connais pas beaucoup qui ont autant de qualités. La saison dernière, il a donné 13 passes décisives. Si en plus il se met à marquer des buts, vous imaginez ?", a souligné l'ancien international espagnol, selon des propos rapportés par le quotidien AS.

La recrue-star de l'été, Robert Lewandowski, est lui resté muet. L'ex-serial buteur du Bayern Munich a eu de belles occasions (20e, 24e, 58e), mais cherche encore à trouver ses automatismes avec ses nouveaux coéquipiers.

"Il est heureux et il est sur la bonne voie, a insisté Xavi. Je suis heureux de l'avoir avec nous. Il est très fort à l'entraînement, il fait tout bien, et il sait ce qu'on attend de lui".

L'attaquant polonais pour qui le Bayern a déboursé 50 millions d'euros, a été remplacé à la 73e minute par Memphis Depay qui a doublé la marque à la 87e minute.

L'international néerlandais, passé par Lyon, a profité d'un cafouillage dans la défense des Red Bulls, réduits à 10 depuis l'expulsion de Daniel Edelman cinq minutes plus tôt.

Avant la reprise de la Liga le 14 août, le Barça doit encore affronter le club mexicain des Pumas le 7 août et retrouvera l'un de ses anciens joueurs emblématiques, Dani Alves, qui vient de s'engager à 39 ans avec le club mexicain après avoir porté le maillot blaugrana de 2008 à 2016 et la saison dernière.