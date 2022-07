Pierre Gasly prendra le départ des stands en Hongrie

(Belga) Pierre Gasly (AlphaTauri) devra prendre le départ du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, 13e manche du championnat du monde, depuis les stands dimanche sur le circuit de l'Hungaroring.

Gasly a changé tous les éléments de son moteur mais aussi sa batterie et son unité de contrôle électronique sans l'accord de Jo Bauer, le directeur technique de la FIA, la fédération internationale de l'automobile. Le Français devait initialement s'élancer en 19e position sur la grille. Le Néerlandais Max Verstappen, actuel leader du championnat, et le Mexicain Sergio Perez, tous deux équipiers chez Red Bull, ont également dû changer des éléments de leur moteur. Les deux pilotes restent toutefois dans les limites du nombre de changements autorisés et conservent leur 10e et 11e place respective sur la grille.