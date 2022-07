Mondiaux-2022 de BMX course: Joris Daudet en bronze

Le Français Joris Daudet a obtenu la médaille de bronze aux Championnats du monde de BMX course disputés à Nantes dimanche, sa septième médaille mondiale individuelle et sa première depuis l'argent en 2018.

Champion du monde en 2011 et 2016, vice-champion du monde en 2012 et 2018, Joris Daudet avait fini troisième en 2010 et 2017.

L'or est revenu au Suisse Simon Maquart et l'argent au Britannique Kye Whyte, vice-champion olympique à Tokyo il y a un an.

Multimédaillé aux Mondiaux, Joris Daudet (31 ans) court toujours après une première médaille olympique qu'il espère décrocher dans deux ans à domicile aux JO-2024 de Paris, sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Daudet est le seul des quatre Français présents en finale (sur huit partants) à s'être fait une place sur le podium dimanche à Nantes. Le tenant du titre, Sylvain André a pris la 5e place, alors qu'Arthur Pilard et Eddy Clerte ont chuté, en début de finale pour le premier et dans le dernier virage pour le second, et n'ont pas terminé la course.

Le Néerlandais Niek Kimmann, tenant du titre mondial et champion olympique à Tokyo, a été éliminé en demi-finales.

Chez les femmes, Camille Maire a chuté en finale et a terminé à la 8e place d'une course remportée par l'Américaine Felicia Stancil, devant la Suissesse Zoe Claessens et la Néerlandaise Merel Smulders.

La championne du monde en titre et championne olympique de Tokyo, la Britannique Beth Schriever a été éliminée en demies.