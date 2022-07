Victoire historique: Annemiek van Vleuten remporte le Tour de France Femmes, le premier depuis 33 ans

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté le renaissant Tour de France Femmes, au sommet de la Super Planche des Belles dimanche, 33 ans après la dernière véritable Grande boucle féminine.

Maillot jaune depuis son numéro en solo victorieux la veille au Markstein, la championne olympique du contre-la-montre a enfoncé le clou en s'adjugeant la 8e et ultime étape, en haut de la montée vosgienne.

Annemiek van Vleuten succède à Jeannie Longo au palmarès interrompu depuis 1989. Pour parfaire son sacre d'une deuxième victoire d'étape, la leader de Movistar s'est envolée à six kilomètres du haut de la Planche après une première partie de course incertaine, rythmée par les incidents mécaniques et trois changements de monture.

Signe de la suprématie de la quasi quarantenaire (en octobre), ses rivales de SD Worx et Trek-Segafredo en ont été réduites à accélérer quand la championne du monde 2019 a connu ses soucis avec son nouveau vélo, tout de jaune pour l'occasion, à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée.

Comme la veille, sa compatriote Demi Vollering a été la plus coriace de ses concurrentes. Deuxième de l'étape à trente secondes de la maillot jaune, elle a conforté sa deuxième place sur le podium final, inchangé par rapport à la veille.

La Française Juliette Labous, au pied du podium au départ de Lure, n'a pas été en mesure de boucher ses 49 secondes de retard sur la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, troisième de ce Tour de France. Elle lui a même cédé quelques mètres dans le mur final dans la section gravel de la Super Planche.

Le classement de la 8e étape

Le classement de la huitième et dernière étape du Tour de France Femmes courue dimanche entre Lure et la Super Planche des Belles Filles:

1. Annemiek van Vleuten (NED/MOV), les 123,3 km en 3 h 27:23

(moyenne: 34 km/h)

2. Demi Vollering (NED/SDW) à 30.

3. Silvia Persico (ITA/VAL) 1:43.

4. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 1:52.

5. Juliette Labous (FRA/DSM) 1:56.

6. Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) 2:01.

7. Veronica Ewers (USA/EFT) 2:13.

8. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDS) 2:50.

9. Mavi Garcia (ESP/UAE) 2:59.

10. Liane Lippert (GER/DSM) 3:01.