Challenger Cup de volley - Les Yellow Tigers battues en finale par la Croatie

(Belga) La Belgique ne retrouvera pas la Ligue des Nations de volley féminin en 2023. Les Yellow Tigers ont été battues 3 sets à 1 (25-20, 21-25, 25-22 et 25-21) par la Croatie en finale de la Challenger Cup dimanche à Zadar, en Croatie. Seul le vainqueur se qualifiait pour la Ligue des Nations l'an prochain.

Britt Herbots a inscrit 23 points et Marlies Janssens 11. Nathalie Lemmens a rajouté 6 unités tout comme Jodie Guilliams. Manon Stragier a terminé avec 5 points. Pauline Martin (2), Jutta Van De Vyver (2) et Silke Van Avermaet (1) ont aussi marqué des points. Cette 3e édition de la Challenger Cup, qui réunissait huit équipes et se disputait sous forme de matches à élimination directe, revenait au calendrier international après deux saisons blanches en raison de la crise sanitaire. La Belgique la disputait pour la première fois après avoir pris la 15e place de la Ligue des Nations synonyme de relégation dans cette Challenger Cup. (Belga)