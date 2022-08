Le mercato EN DIRECT: Simon Mignolet pisté par un grand club italien

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Charles De Ketelaere sera ce lundi à Milan. Le jeune Diable Rouge va s'engager pour 5 en en faveur de l'AC, qui a trouvé un accord autour des 35 millions d'euros avec le club italien. Le Belge est attendu ce lundi pour sa première salve de tests médicaux, qui précèdent la signature de son contrat. Dans les aéroports de Milan, les fans commencent déjà à s'aglutiner pour l'apercevoir.

Simon Mignolet va-t-il de nouveau se tester à l'étranger ? Selon le Laatste Nieuws, le Diable Rouge est pisté par Naples. Le club italien a perdu David Ospino, qui a signé à Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Performant à Bruges, Mignolet serait perçu comme une solution concrète et fiable pour devenir le numéro un. Mais il est en concurrence avec Kepa.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Mignolet reste une valeur sûre, avec une solide expérience en prime. Mais Kepa a déjà dit oui et tout est quasiment bouclé, ce qui devrait mettre à mal cette arrivée potentielle.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Georginio Wijnaldum et la Roma, cela se rapproche. Selon le Corriere dello Sport, le club italien est très optimiste et se sent en mesure de boucler l'arrivée du Néerlandais, que le PSG ne cherche pas à conserver.

Et si l'on avait droit à un transfert surprise ? Selon Marca, le Real Madrid envisage de se faire prêter un certain Timo Werner, sur base d'une proposition formulée par Chelsea, qui ne souhaite pas conserver son joueur allemand. La réponse espagnole n'est pas encore arrivée.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Le Real Madrid ne cherche pas à se renforcer en pointe, où Benzema mais aussi Eden Hazard peuvent évoluer dans des rôles multiples.

L'Inter Milan a sa deadline. Selon la Gazzetta dello Sport, le club vendra Milan Skriniar dans les 10 jours. Si le PSG et les autres clubs intéressés ne se manifestent pas d'ici là, le transfert sera purement et simplement bloqué.

Selon Sport, Chelsea est prêt à venir titiller Manchester United en essayant d'attirer Frenkie de Jong. Le club londonien serait prêt à passer à l'action pour le milieu de terrain du Barça, avec une offre comprenant notamment un échange de 2 joueurs. Il faudra tout de même débourser 80 millions d'euros pour ce transfert.

Cesc Fabregas, de son côté, va retrouver un peu de temps de jeu. L'Espagnol va s'engager en D2 italienne, plus précisément à Como, où il arrivera ce lundi en tant que joueur libre.

La Gazzetta dello Sport nous annonce que Kepa devrait être un joueur du Napoli dans les prochains jours. Il signera un contrat jusqu'en 2027 et quittera Chelsea, où Mendy est considéré comme l'indéboulonnable numéro un.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Victor Boniface va sans doute s'engager à l'Union cette semaine. Le Nieuwsblad annonce qu'il devrait quitter Bodo Glimt, après avoir déjà dit au revoir à l'ensemble du club. Il devrait être disponible contre les Rangers, du moins pour le match retour.