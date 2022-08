Quatre clubs belges potentiellement impliqués lors des tirages au sort européens de mardi

(Belga) L'Union Saint-Gilloise (Ligue des Champions), La Gantoise (Europa League) ainsi qu'Anderlecht et l'Antwerp (Conference League) pourraient être concernés par les tirages au sort des barrages des trois compétitions européennes de football, prévus mardi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, à partir de midi.

L'Union, vice-championne de Belgique, est à la veille d'affronter les Glasgow Rangers lors du 3e tour préliminaire de la C1. S'ils se qualifient à l'issue du match retour mardi prochain à Ibrox Stadium, les Unionistes connaitront donc mardi l'identité de leur adversaire en barrages (16-17 et 23-24 août), dernier obstacle avant la lucrative phase de groupes de la Ligue des Champions. Dans le cas contraire, ils seront directement versés en phase de poules de l'Europa League. La Gantoise, lauréate de la dernière Coupe de Belgique, va débuter sa campagne européenne lors des barrages de l'Europa League. Les Gantois, qui ont hérité de la priorité 1, ont la certitude de défier un club de priorité 3 ou 4. Si la plupart des oppositions probables semblent abordables sur papier, les Buffalos pourraient malgré tout croiser la route de Fenerbahçe ou de l'Olympiacos, si ces deux clubs passent le cap du 3e tour qualificatif. Une victoire en barrages (18 et 25 août) enverrait La Gantoise en phase de groupes, une défaite serait synonyme de repêchage en phase de groupes de la Conference League. Enfin, l'Antwerp et Anderlecht, s'ils parviennent à respectivement écarter les Norvégiens de Lillestrom et les Estoniens de Paide, connaîtront leur adversaire en barrages de la Conference League, prévus les 18 et 25 août. (Belga)