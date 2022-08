L'entraîneur de l'Union trépigne d'impatience avant d'affronter les Rangers: "Un match extraordinaire" (vidéo)

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à vivre une soirée européenne mouvementée. Le club bruxellois va affronter les Glasgow Rangers dans un duel préliminaire en Ligue des Champions, ce qui n'était plus arrivé à la formation belge depuis 58 ans, date de sa dernière sortie européenne.

"C’est un gros match, surtout pour le club, qui attendait cela depuis longtemps", sourit Karel Geraerts, l'entraîneur, au micro de Corentin Simon. "Cela fait longtemps que nous n’avons plus eu de match pareil. Les joueurs vont vivre un match extraordinaire, contre une belle équipe, qui a une grosse histoire européenne. Tout le monde est prêt, les joueurs sont prêts et concentrés", a-t-il ajouté.

Le passif européen du club fait que peu de joueurs connaissent cette compétition et la pression qui s'y relie. Pour eux, ce mardi soir aura des allures de grande fête. "Pour beaucoup de joueurs, ce sera une découverte, cela n’arrive pas à chaque saison pour eux. Il y a beaucoup de joueurs qui m’ont dit qu’ils regardent souvent des matchs pareils à la télé. C’est une bonne chance pour eux, qui peuvent montrer qu’ils ont les capacités de briller sur le terrain", a répondu Karel Geraerts à ce sujet.

Face à des Rangers grandissimes favoris, les Unionistes n'ont pas grand-chose à perdre, selon leur entraîneur. "Il faut aller sur le terrain, prendre du plaisir et essayer de faire un résultat. On sait que les Rangers, c’est une bonne équipe. Tout est pour eux, mais sur le terrain, ce sera 11 contre 11 et je veux que mes joueurs aient l’état d’esprit pour gagner ce match".