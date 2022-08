Anthony Moris prêt à un nouvel exploit avec l'Union, qui rêve de la Ligue des Champions (vidéo)

Ce retour en Ligue des Champions a des allures de grande fête populaire pour l'Union Saint-Gilloise. Dans le groupe, Anthony Moris fait office de vieux de la vieille, lui qui a déjà disputé un match européen avec le Standard. Mais même pour lui, le duel prestigieux face aux Rangers est un moment à part.

"Il y a un peu d’excitation, d’engouement positif autour de ce match. On ne joue pas la Ligue des Champions tous les ans", a-t-il précisé à notre micro. "C’est un barrage contre une grosse formation, qui a joué la finale de l’Europa League, ce n’est pas rien. Mais on a aussi nos chances et nos atouts pour ce match", a-t-il ensuite précisé.

Encore en D2 il y a deux ans, l'Union vit un rêve éveillé. Ils ont frôlé le titre en Pro League et peuvent désormais rêver d'une qualification pour la Ligue des Champions. Ce qui est mérité selon le gardien. "C’est un aboutissement, on travaille pour. Nous sommes pris dans un flot positif depuis un certain temps, on prend match après match avec l’ambition de gagner. Quand tu joues avec cette idée-là, ça t’amène à jouer des matchs comme ça", raconte Anthony Moris.

Reste la réalité du terrain, celle qui compte plus que tout. "Sur le papier, les Rangers sont les favoris, mais on adore ce genre de rencontre", prévient Moris, prêt à un nouvel exploit retentissant. "On a toujours su se sublimer dans des rencontres importantes. On attend ce match impatiemment. Tout le monde est calme et serein, depuis notre retour en D1, on joue des gros matchs chaque semaine. On est dans la continuité, on est impatients d’en découdre".

Le rendez-vous est pris !