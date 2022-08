Encore 100 millions d'euros de gagnés: le Barça continue de trouver des moyens de renflouer les caisses

Le FC Barcelone a vendu 25% des parts de Barça Studios, une de ses filiales chargée de gérer les négoces numériques et les réalisations audiovisuelles du club, à la plateforme Socios.com pour 100 M d'EUR, a annoncé le président Joan Laporta lundi.

"Nous sommes parvenus à un accord pour la vente de 25% de Barça Studios pour 100 M d'EUR. Nous avons l'autorisation de l'assemblée (des représentants des supporters-actionnaires, NDLR) de vendre 49% des parts et pour l'instant nous en avons vendu 25% à Socios.com", a indiqué Laporta lors de la conférence de presse de présentation de Jules Koundé comme nouveau joueur blaugrana.

Après la vente de 10% puis de 15% des revenus issus des droits TV de la Liga au fonds d'investissement américain Sixth Street cet été pour 400 M d'EUR au total, le FC Barcelone continue ses manoeuvres pour obtenir des liquidités rapidement afin de pouvoir inscrire toutes ses recrues (Raphinha, Kessié, Christensen, Koundé...) dans le respect du plafond salarial avant le début du championnat.

Mais à l'inverse des précédentes transactions avec Sixth Street, cette vente à la plateforme Socios.com ne s'étend pas sur une durée de 25 ans, mais est bien définitive. "C'est une vente pour toujours", a précisé Laporta. "Il y aurait un moyen de récupérer ces 25% mais pour l'instant cette opération signifie l'entrée d'une nouveau partenaire, Socios.com, qui a injecté 100 M d'EUR", a ajouté le dirigeant blaugrana.

Socios.com est une plateforme qui permet aux clubs d'augmenter leur interaction avec les supporters et de mieux le monétiser, avec notamment l'emploi de Fan Tokens, sorte d'actifs numériques basés sur la blockchain et les cryptomonnaies. En plus de la vente d'une partie de ses droits TV, le Barça a récemment joué sur plusieurs fronts pour obtenir rapidement des liquidités et ainsi être actif sur le marché avec un emprunt de 595 M d'EUR à Goldman Sachs et un accord de sponsoring avec Spotify pour environ 435 M d'EUR.

En août 2021, Laporta avait annoncé après un audit des finances du club que le Barça devait faire face à une dette totale estimée à 1,35 milliard d'euros. En août dernier, le Barça s'était résolu à laisser partir Lionel Messi au Paris SG en expliquant qu'il ne pouvait se permettre de garder la star argentine même avec un salaire réduit.