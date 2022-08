Ligue des Champions - 58 ans plus tard, l'Union Saint-Gilloise retrouve l'Europe face aux Rangers

(Belga) Cinquante-huit ans après sa dernière apparition et une élimination au premier tour de la Coupe des Villes de Foire, l'Union Saint-Gilloise va retrouver la scène européenne mardi avec la réception des Glasgow Rangers pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le stade Joseph Marien n'étant pas homologué, les Unionistes joueront leur match au stade Den Dreef de Louvain.

Vice-championne de Belgique, l'Union n'a plus joué de match européen depuis le 7 octobre 1964 et un déplacement à la Juventus au premier tour de la Coupe des Villes de Foire. Battue 0-1 au match aller, l'USG s'étaient inclinée sur le même score à Turin. Face aux Rangers, finalistes de la dernière Europa League, les joueurs de Karel Geraerts vont donc écrire une nouvelle page de l'histoire du club saint-gillois. Sur le plan sportif, les Écossais partiront avec l'étiquette de favoris, laissant l'Union dans un rôle d'outsider qui lui va comme un gant, comme elle l'a montré la saison dernière. La rencontre devrait se jouer à guichets fermés. Près de 7.000 supporters unionistes sont attendus contre près de 2.000 fans des Rangers dans un stade d'une capacité maximale de 10.000 places. Au niveau de sa sélection, Karel Geraerts devra faire sans ses deux attaquants Dennis Eckert-Ayensa et Gustaf Nilsson et son défenseur Ismaël Kandouss. Blessé durant la préparation, l'arrière Koki Machida a lui fait son retour à l'entraînement et figure dans la sélection tout comme le milieu néerlandais Oussama El Azzouzi, dernière recrue en date de l'Union.