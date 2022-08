Un superbe geste: Kalidou Koulibaly a demandé à une légende s'il pouvait reprendre son numéro à Chelsea (vidéo)

Kalidou Koulibaly fait les choses bien. Le défenseur central de 31 ans a signé cet été à Chelsea, en provenance du Napoli, devenant de ce fait l'un des nouveaux piliers défensifs du club anglais, qui mise gros sur lui. En guise de numéro, le Sénégalais aimerait opter pour le 26, qu'il apprécie depuis le début de sa carrière.

Problème: à Chelsea, c'est John Terry qui portait ce numéro, devenant une icône absolue du club au passage. Pour éviter de le froisser et donc de faire une bêtise, Koulibaly a décidé d'appeler l'ancien Blues pour lui demander s'il l'autorisait à opter pour ce numéro 26. "John, je voulais te demander quelque chose car comme tu le sais, je portais le numéro 26 à Naples. Depuis que tu as quitté Chelsea, personne n’a porté ce numéro. Est-ce possible de le récupérer ?", a demandé le défenseur, visiblement ému par la réponse finalement obtenue.

"Tu sais que ce numéro est très important pour moi. J’apprécie ton appel et il n’y a aucun problème pour moi. C’est un plaisir de te le céder. Ne t’inquiète pas, il n’y a pas de pression supplémentaire, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour t’aider", a gentiment répondu l'ancienne gloire anglaise, qui va donc laisser partir une partie de son héritage: le numéro 26 sera à nouveau porté fièrement par un défenseur de Chelsea.