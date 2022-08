Red Bull prolonge son accord avec Honda jusqu'à fin 2025

(Belga) L'écurie Red Bull, pour laquelle court le champion du monde en titre et actuel leader du championnat le Néerlandais Max Verstappen, va prolonger son accord technique avec Honda pour le développement de ses moteurs jusqu'en 2025, a-t-elle annoncé mardi.

Honda a officiellement quitté la F1 à la fin de la saison dernière mais avait signé un accord courant jusqu'à la fin de la saison 2022 pour continuer à fournir une assistance technique dans le développement des moteurs à Red Bull et à son écurie soeur Alpha Tauri. Les groupes propulseurs sont maintenant fabriqués et développés principalement par Red Bull. "Red Bull et Honda sont heureux d'annoncer que le programme de soutien technique qui a permis à Red Bull d'être au sommet de la saison 2022 de Formule 1 va être prolongé de 2023 jusqu'à la fin de 2025 avec Honda Racing Corporation (HRC), la filiale de Honda chargée des activités sportives, poursuivant sa collaboration fructueuse avec Red Bull Powertrains (RBPT)", indique le communiqué. Un nouveau règlement sur les moteurs des F1, hybrides depuis 2014, doit être prochainement décidé pour entrer en vigueur à partir de 2026. Selon des informations non confirmées, Red Bull est actuellement en discussion avec Porsche en vue d'un accord qui pourrait aboutir à une prise de participation du constructeur allemand au sein du capital de l'écurie autrichienne de F1 et à une collaboration technologique à compter de 2026. (Belga)