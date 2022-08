Un nouveau challenge inattendu: Lewis Hamilton devient le copropriétaire d'un club de football américain (photo)

Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de Formule 1, est devenu copropriétaire (minoritaire) de l'équipe de football américain de la NFL des Denver Broncos, a annoncé mardi le groupe Walton-Penner, mené par Rob Walton, qui a racheté la franchise du Colorado pour la somme de 4,65 milliards de dollars (4,56 milliards d'euros) en juin.

"Nous sommes ravis d'accueillir le septuple champion du monde de Formule 1, Sir Lewis Hamilton, dans notre groupe de propriétaires. C'est un compétiteur champion qui sait ce qu'il faut pour diriger une équipe gagnante et un fervent défenseur de l'égalité des droits sur le plan mondial, y compris dans son propre sport. Avec plus de 100 victoires en course, Lewis est considéré comme le pilote de F1 le plus titré de tous les temps. Son courage, son mental et son niveau d'excellence seront un atout pour le groupe de propriétaires et l'organisation des Broncos", a écrit Rob Walton.

"C'est une occasion unique d'exercer une influence sur le sport et de travailler avec une équipe de classe mondiale", a écrit le pilote britannique de 37 ans sur son compte Instagram. "Je suis prêt à servir d'exemple de la valeur d'un leadership plus diversifié dans tous les sports". Hamilton avait tenté en avril de racheter le club de football anglais de Chelsea en s'associant au groupe Centricus mené par Sir Martin Broughton.

Outre une fondation caritative, le pilote Mercedes possède également des parts dans une chaîne de restaurants.