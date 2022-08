Basket: Collet ouvre la porte à une intégration d'Embiid en équipe de France

L'entraîneur de l'équipe de France Vincent Collet a ouvert la porte mardi à l'intégration de la star camerounaise Joël Embiid, naturalisé français début juillet, lors d'un point-presse à Nanterre à un mois de l'Eurobasket.

"Quand il sera complètement sélectionnable pour des raisons de papier et physiques, je ne vois pas pourquoi on ne le sélectionnerait pas. On a toujours pris les meilleurs joueurs et je considère qu'à partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie", a affirmé Collet en conférence de presse.

Embiid, l'un des joueurs-vedettes de la NBA, cinq fois All-Star, a obtenu la nationalité française le 4 juillet, ce qui ouvre la voie à une possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux olympiques 2024 de Paris.

"Il doit encore obtenir son passeport français et la licence FIBA, qui pourront lui permettre d'être sélectionnable en équipe de France. Il aurait souhaité jouer l'Euro (1er-18 septembre). S'il avait été sélectionnable cet été, on se serait posé la question", a déclaré le manager général des Bleus, Boris Diaw.

Avec les Sixers de Philadelphie, le pivot camerounais (28 ans, 2,13 m) a terminé meilleur marqueur de la saison régulière avec une moyenne de 30,6 points par match.

"Joël est un joueur unique. Maintenant, on a une équipe soudée. Il faut voir comment cela pourrait fonctionner pour l'équipe" s'est interrogé la star française Rudy Gobert, triple meilleur défenseur de l'année en NBA.

Diminué par une fracture de l'orbite de l'oeil droit, Embiid s'est arrêté en demi-finale de conférence. Les Sixers se sont inclinés devant Miami 4 à 2.