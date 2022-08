L'Australien Oscar Piastri succèdera à Fernando Alonso chez Alpine en 2023

(Belga) L'équipe de Formule 1 Alpine a rapidement trouvé un successeur à l'ancien double champion du monde espagnol Fernando Alonso. L'écurie française a promu son pilote de réserve Oscar Piastri comme pilote titulaire en 2023.

L'Australien de 21 ans sera l'équipier du Français Esteban Ocon, a annoncé l'équipe mardi. Lundi, Alonso, 41 ans, a annoncé son départ pour rejoindre Aston Martin où il prendra l'an prochain le volant laissé libre par l'Allemand Sebastian Vettel qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Piastri est considéré comme un des plus grands talents en devenir. Il a remporté la Formule Renault Eurocup en 2019 et est devenu champion FIA en Formule 3 dès sa première saison en 2020, puis a été sacré champion de Formule 2 l'an dernier. Il a ainsi rejoint George Russell et Charles Leclerc seuls autres pilotes à avoir aligné les titres en Formule 3 puis en Formule 2 dès leur première saison. En novembre dernier, il avait été engagé comme pilote de réserve par Alpine. (Belga)