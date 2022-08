De la D2 à la Ligue des Champions: le CEO de l'Union Saint-Gilloise est en plein rêve (vidéo)

L'Union Saint-Gilloise va disputer ce soir un match de Ligue des Champions. C'est un aboutissement en soi pour le club bruxellois. Il y a deux ans, la formation unioniste était encore en D2 et sort d'une saison absolument historique en Pro League, en ayant frôlé le titre. Les voilà donc impliqués dans les préliminaires de la Ligue des Champions.

C'est évidemment un rêve pour tout le monde au club. "Des matchs comme ça, c'est pour ça que l'on s'est battus la saison passée", nous détaille Philippe Bormans, CEO de l'Union Saint-Gilloise, a quelques minutes du coup d'envoi face aux Rangers. "On a essayé d'aller directement en Ligue des Champions, on l'a raté au dernier moment. Maintenant, il faut aller le plus loin possible, même si on sait que ce sera difficile. Mais on va se battre pour chaque centimètre et on va essayer d'obtenir un bon résultat", a-t-il précisé.

L'Union est dans une position d'outsider pour ce troisième tour qualificatif, ce qui convient bien au CEO. "On a une bonne équipe, on a perdu 2-3 joueurs, qui ont été bien remplacés. On a rien à perdre dans des matchs pareils. Pour les joueurs, c'est une expérience exceptionnelle, on joue contre un adversaire qui a une histoire tellement riche. On va faire le maximum !", a détaille Philippe Bormans.

Reste à espérer un dénouement favorable !