Le transfert le plus cher de l'histoire du football belge: Charles De Ketelaere est un joueur de l'AC Milan (photo)

Charles De Ketelaere quitte le Club de Bruges pour rejoindre l'AC Milan, en Serie A. Les deux clubs ont confirmé mardi soir le transfert qui était attendu depuis quelques temps. La durée du contrat est de 5 ans et court jusqu'au 30 juin 2027. Le Diable Rouge portera le numéro 90.

Après plusieurs semaines de discussions entre le club italien et Bruges, et alors que Leeds United s'était invité dans la danse, les deux parties ont trouvé un accord estimé à hauteur de 35 millions d'euros avec les bonus. De Ketelaere va vivre une première expérience à l'étranger, alors qu'il évoluait en équipe première brugeoise depuis 2019. En effet, après sa formation, 'CDK' a effectué ses grands débuts en Coupe de Belgique, le 25 septembre 2019 contre les Francs Borains (victoire 0-3).

Il a ensuite rapidement découvert la Ligue des Champions et le championnat de Belgique. Au total, l'attaquant a disputé 120 matches pour les Blauw en Zwart, inscrivant 25 buts et distribuant 20 passes décisives. En trois saisons, il est devenu une pièce incontournable de l'effectif qui a remporté 3 titres nationaux consécutifs ainsi que 2 coupes de Belgique. Entre-temps, De Ketelaere est également devenu international belge le 11 novembre 2020. Il a marqué 1 but en 8 sélections.

L'AC Milan compte désormais trois Belges dans son effectif: le joueur de flanc Alexis Saelemaekers, arrivé en janvier 2020, et les deux nouveaux les attaquants Divock Origi et Charles De Ketelaere, arrivés cet été.

Un transfert record

Le transfert de Charles De Ketelaere du Club de Bruges à l'AC Milan, estimé à 35 millions d'euros (avec les bonus), est le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League. Le précédent record était détenu par La Gantoise qui avait obtenu 27 millions d'euros pour le transfert du Canadien Jonathan David à Lille.

Il est le premier à passer la barre des 30 millions d'euros. Le transfert du désormais ex-Brugeois est aussi le plus cher pour un joueur belge évoluant en Pro League après celui de Jérémy Doku d'Anderlecht à Rennes pour un montant estimé à 26 millions d'euros. Wesley, passé du Club de Bruges à Aston Villa en 2019, et Youri Tielemans, passé d'Anderlecht à Monaco en 2017, complètent le top 5 avec un montant estimé chacun à 25 millions d'euros.