Challenger de Cordenons - Kimmer Coppejans éliminé au premier tour du tableau final

Tandis que les principaux tournois de l'ATP ont désormais émigré sur le ciment nord-américain, des tournois Challenger continuent de se disputer sur terre battue. C'est le cas de celui de Cordenons en Italie. Kimmer Coppejans, 28 ans, retombé au 330e rang mondial, était présent dans cette épreuve dotée de 45.730 euros.

Sorti des qualifications aux dépens du Serbe Matej Sabanov (ATP 98 en double) et du Roumain Marius Copil (ATP 339, ex-56), le N.4 belge a eu la malchance d'être opposé mardi au premier tour du tableau final à la tête de série N.1 le Serbe Laslo Djere, ancien membre du top 30 mondial, aujourd'hui classé 86e. Djere s'est imposé en deux manches 6-4 et 6-2 après 1 heure et 29 minutes de jeu.