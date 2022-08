Première défaite en onze matches à domicile pour Chicago face à Dallas

(Belga) Chicago Sky, l'équipe championne en titre en WNBA et qui occupe la tête du classement de la ligue américaine féminine de basket, s'est inclinée mardi dans sa salle face aux Dallas Wings 78-84. Sa série record de dix succès consécutifs à domicile a ainsi pris fin.

Si Emma Meesseman a été active au cours de ses 32 minutes sur le parquet en inscrivant 14 points, captant 6 rebonds (dont 2 offensifs), adressant 5 assists et réussissant un contre, l'autre Belgian Cat, Julie Allemand est demeurée très discrète durant les dix minutes où elle est sortie du banc (2 assists, une interception, un tir manqué et deux ballons perdus). Malgré cette 8e défaite de la saison, Chicago, qui a déjà assuré sa place pour les playoffs, conserve la tête du classement avec 23 succès (74,2 % de victoires). Las Vegas est 2e (22-9) et Connecticut 3e (21-10). Dallas reste 6e avec un bilan de 14 victoires et 16 défaites. Prochains adversaires du Sky : les Washington Mystics samedi à Windy City, avant un autre gros morceau, Connecticut, dimanche toujours à Chicago. La saison régulière s'achève le 14 août.