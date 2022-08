C'est une promesse: Alphonso Davies annonce qu'il reversera toutes ses primes de la Coupe du monde à une œuvre de charité

La Coupe du monde de football se rapproche inexorablement. Le coup d'envoi sera donné le 21 novembre et la compétition se poursuivra jusqu'au 18 décembre. Ce tournoi, le joueur du Bayern Munich, Alphonso Davies, l'attend avec impatience.

L'ailier a participé (en partie) à l'exploit de sa sélection de se qualifier pour leur première Coupe du monde depuis 1986. Davies, blessé en début d'année, a dû se contenter de regarder la qualification des siens à la télévision, mais sera du voyage au Qatar sans nouveau pépin physique.

Le joueur de 21 ans a annoncé hier (mardi) sur son compte Twitter qu'il voulait "rendre au Canada" ce que le pays lui avait donné.

"Le Canada m'a accueilli moi et ma famille et nous a donné l'opportunité d'avoir une meilleure vie. Ça m'a permis de vivre mes rêves. C'est un grand honneur de jouer pour le Canada et je veux lui rendre, j'ai donc décidé de faire don des gains de la Coupe du monde de cette année à une œuvre de charité."

Né au Ghana le 2 novembre 2000, Alphonso Davies est arrivé au Canada à l'âge de cinq ans.