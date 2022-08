Benson n'accompagnera pas l'Antwerp à Lilleström

(Belga) L'Antwerp dispute jeudi à Lilleström en Norvège le match aller du troisième tour de qualification de la Conference League de football. L'équipe ne sera pas accompagnée par l'ailier Manuel Benson. Il négocie son transfert vers le club anglais de Burnley (D2), entraîné par Vincent Kompany. L'entraîneur de l'Antwerp, Mark van Bommel, espère toutefois être suffisamment armé pour aller chercher la victoire.

Benson a délivré un assist bien nécessaire contre le club kosovar de Drita la semaine dernière au 2e tour de qualification retour remporté 0-2. Selon van Bommel, Benson veut partir à tout prix et il est inutile d'essayer de l'en empêcher. Le Great Old travaillera à son remplacement dans les jours et semaines à venir. Parmi les noms cités figure celui du Diable Rouge Adnan Januzaj. Contre Drita, l'Antwerp avait eu du mal à se qualifier (0-0 à domicile à l'aller). Van Bommel ne trouve pas la comparaison avec Lilleström évidente. "C'est une culture du football différente", a-t-il déclaré. "Ils utilisent effectivement un système que l'on voit souvent, mais avec cinq joueurs à l'arrière". Van Bommel dit aussi qu'il est conscient que le championnat norvégien a débuté depuis plus longtemps et que l'adversaire de jeudi est peut-être physiquement plus avancé. Emanuel Emegha ne se rendra pas non plus en Norvège, car il espère conclure son transfert à Sturm Graz. L'attaquant néerlandais n'entrait de toute manière pas vraiment dans les plans du coach néerlandais. (Belga)