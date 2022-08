Les premiers mots de Charles De Ketelaere à Milan: "Je suis tellement fier"

Le transfert de Charles De Ketelaere vers l'AC Milan enfin conclu, le désormais ancien joueur du Club de Bruges s'est exprimé sur les réseaux sociaux des champions d'Italie. Le Diable Rouge, 21 ans, révèle notamment que ses agents étaient en contact avec les Milanais dès le début de l'année 2022.

"J'ai toujours rêvé de devenir footballeur, mais je n'ai jamais pensé pouvoir un jour évoluer dans un club comme l'AC Milan. Je suis tellement fier d'être désormais un joueur de ce club", a lancé 'CDK'. "Ricky (Massara, directeur sportif, ndlr) et Paolo (Maldini, directeur technique, ndlr) m'ont dit qu'ils désiraient ardemment me transférer. Mes agents étaient en contact avec eux depuis le début de l'année. Quand le mercato s'ouvre, il y a naturellement un peu de pression. J'ai parlé avec la direction et l'entraîneur, je voulais venir à l'AC Milan. Cela a pris du temps, je suis content d'être ici. Je suis de nature calme mais j'ai malgré tout été impressionné. Ce n'est qu'une fois sur place que l'on se rend compte de la passion dégagée par ce club."

"Je suis un joueur offensif sur le terrain", a dit le Diable Rouge en se présentant à ses nouveaux fans. "J'aime amorcer les attaques mais aussi les ponctuer. Je travaille dur en perte de balle même si, forcément, je trouve ça plus agréable de l'avoir", a ajouté De Ketelaere, qui aime "la nourriture, la météo et les émotions des gens" en Italie.

Chez les Rossoneri, il va partager le vestiaire de deux autres joueurs belges : Alexis Saelemaekers et Divock Origi. Le premier évolue à San Siro depuis deux ans, le second a quitté Liverpool cet été pour rejoindre le club milanais. "Je n'ai entendu que du bien de l'AC Milan de la part d'Alexis."

La saison dernière, l'AC Milan a remporté son 19e titre de champion, le premier après 11 ans d'attente. "C'est fantastique de rejoindre une équipe qui vient d'enlever le Scudetto. Je promets de tout donner lors de chaque match et j'espère que nous allons parvenir à soulever des trophées."

Conscient du passé glorieux d'un club qui a notamment vu passer "des joueurs fantastiques comme Paolo Maldini, Kaká, Ruud Gullit et Marco van Basten", Charles De Ketelaere portera, comme à Bruges, un maillot floqué du numéro 90. "C'est le mien depuis ma jeunesse. J'ai toujours bien joué avec et je voulais donc continuer", a-t-il ponctué.