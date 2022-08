Refus de permis pour le complexe de golf de Knokke-Heist: Gheysens "surpris", ne lâche pas

(Belga) L'entrepreneur Paul Gheysens a fait part mercredi de sa "surprise" après l'annonce par la ministre flamande Zuhal Demir du refus d'accorder le permis d'environnement pour son vaste projet de complexe de golf à Knokke-Heist, avec parcours, practice, hôtel, parking, logements pour employés, etc.

Le patron de Ghelamco et président de l'Antwerp (club de football) note que "tous les avis des instances, et donc de son administration (l'administration de la ministre Demir, NDLR)" étaient pourtant positifs. "Nous allons maintenant examiner en détails, avec nos juristes, l'argumentaire de la ministre et ce en quoi elle diverge de celui de son administration. Nous déciderons ensuite comment aborder ce dossier et, le cas échéant, l'améliorerons car nous sommes convaincus que ce projet a une valeur ajoutée sociétale pour la Flandre et pour Knokke-Heist", communique Paul Gheysens. (Belga)