Les championnes d'Europe de foot interpellent les candidats à Downing Street

Les footballeuses de l'équipe d'Angleterre, championnes d'Europe, ont exhorté les deux candidats à Downing Street à faire en sorte que toutes les petites filles anglaises puissent jouer au football à l'école, dans une lettre ouverte publiée mercredi.

Signée par les 23 membres de l'équipe, après la victoire 2-1 (après prolongations) dimanche contre l'Allemagne, la lettre souligne que le "rêve de 23 femmes est devenu réalité" en remportant ce titre historique.

"Nous voulons créer un vrai changement dans ce pays et vous demandons, si vous devenez Premier ministre le 5 septembre, de nous aider à aboutir à ce changement", peut-on lire dans cette lettre, adressée Liz Truss et Rishi Sunak, tous deux candidats à la succession de Boris Johnson.

"Nous voulons que chaque jeune fille puisse jouer au football à l'école" en Angleterre, poursuivent lles joueuses, soulignant qu'actuellement, seules 63% des filles peuvent pratiquer le foot dans le cadre des cours d'éducation physique à l'école.

"C'est quelque chose dont nous avons toutes fait l'expérience en grandissant", "on nous empêche souvent de jouer", "alors nous avons constitué nos équipes, voyagé à travers le pays et malgré tout, on a continué à jouer au football".

"Le football féminin a parcouru un long chemin. Mais il reste encore un long chemin à parcourir", ajoute la lettre, estimant que les filles "méritent de jouer au football à l'heure du déjeuner, en cours d'éducation physique et elles méritent de croire qu'elles puissent un jour jouer pour l'Angleterre. Nous voulons que leurs rêves se réalisent".

Première à répondre, Liz Truss veut "un accès égal à tous les sports pour garçons et filles", a déclaré un porte-parole de la candidate dans un communiqué.

Elle entend enquêter pour "déterminer ce qui empêche les écoles de mettre en oeuvre le minimum recommandé de deux heures d'éducation physique par semaine".

Rishi Sunak a quant à lui répondu par l'intermédiaire d'un porte-parole qu'il lancerait "immédiatement" un passage en revue du football féminin s'il devient Premier ministre, pour faire en sorte que "toutes les femmes et les filles aient l'opportunité de prendre part à ce sport magnifique". Il plaide par ailleurs pour la mise en oeuvre des deux heures hebdomadaire de sport à l'école.