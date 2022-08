Dries Mertens sort du silence pour la première fois depuis son départ de Naples: "Je n'aurais jamais pensé que ce serait si difficile" (vidéo)

L'histoire d'amour entre Dries Mertens et le SSC Naples a pris fin cet été. Le contrat du Diable arrivait à expiration au 30 juin dernier et aucun accord n'a été trouvé entre la direction et le joueur pour une prolongation. Après neuf ans de vie commune, Naples et Mertens se séparent définitivement.

Le club italien avait déjà communiqué à ce sujet en postant un message d'adieu sur les réseaux sociaux. Un geste qui avait suscité la polémique, car jugé irrespectueux, Mertens étant le meilleur buteur de l'histoire du club.

Depuis, des rumeurs ont circulé sur la future destination du Diable. La dernière en date l'emmène en Turquie, au Galatasaray. Mais le Louvaniste était resté muet jusqu'ici.

Ce n'est que hier soir (mercredi), que le numéro 14 des Diables Rouges a brisé son silence. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, il fait ses "au revoir" au peuple de Naples (mais pas ses adieux).

"Chers Napolitains, chers concitoyens. Je savais que ce jour viendrait, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait si difficile pour moi", commence par annoncer Dries, avec son fils sur les genoux. "Je dis maintenant au revoir à la ville qui m'a adopté, aimé et soutenu dans les moments difficiles et dans les bons moments. Les records et les victoires sont pour toujours dans les livres d'histoire. Les gens et la ville sont pour toujours dans mon cœur. Je suis fier que mon fils Ciro soit né à Naples. Quand nous parcourrons le monde, il sera toujours un Napolitain. Je ne suis pas né ici, mais la ville est ma maison depuis 9 ans et est devenue une partie de moi, j'ai donc décidé de garder ma maison ici afin que je puisse toujours revenir chez moi. Au club, mes collègues, entraîneurs, fans et amis, je ne peux que dire un mot : grazie (merci, ndlr). Mon départ ne s'est pas passé comme je l'avais espéré, mais pour moi ce n'est pas un adieu. Un "au revoir". Napoli, quel moment nous avons passé."

Dries Mertens tourne ainsi une page très importante de sa vie. Reste à voir où il décidera de poursuivre sa carrière.