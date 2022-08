Patrick Lefevere accueille Merlier: "Mon admiration pour Tim est bien connue"

(Belga) Quick-Step Alpha Vinyl a finalisé l'arrivée du champion de Belgique Tim Merlier, du coureur tchèque Jan Hirt et du Danois Casper Pedersen. "Nous sommes vraiment satisfaits des transactions réalisées et du fait que nous avons fait venir trois coureurs de qualité pour renforcer notre équipe pour les années à venir", a déclaré le manager Patrick Lefevere.

Le transfert de Merlier était dans l'air depuis un moment. "Je pense que mon admiration pour Tim est bien connue. Ce sera fantastique de voir les deux maillots de champion de Belgique dans le Wolfpack", a déclaré Lefevere, qui faisait référence au titre national de contre-la-montre de Remco Evenepoel. "Je suis également impressionné par le talent de Casper Pedersen", poursuit le manager. "Je pense qu'il peut se rapprocher de son compatriote Michael Morkov, avec qui il partage de nombreuses similitudes et dont il peut apprendre beaucoup. Et nous avons recruté Jan Hirt, qui apporte ses talents de grimpeur. Il est fort depuis plusieurs années, comme nous l'avons vu au Giro cette année. Il a le talent pour obtenir des résultats pour lui-même, mais il travaille aussi très dur pour les autres." "Ces trois coureurs sont de grands talents individuels, mais aussi de grands coéquipiers, qui, je pense, s'intégreront bien au Wolfpack et à notre philosophie. Nous sommes impatients de travailler avec eux", a conclu Patrick Lefevere.