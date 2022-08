Chris Harper passe chez BikeExchange-Jayco

(Belga) Chris Harper portera le maillot du Team BikeExchange-Jayco les deux prochaines saisons. L'Australien de 27 ans était actif au sein de l'équipe Jumbo-Visma 2020.

Harper a participé au Giro d'Italia pour Jumbo-Visma en 2020. Un an plus tard, une affection oculaire l'a empêché de participer au Tour d'Italie. L'Australien a terminé troisième de la 2e étape du Tour de Burgos mercredi, qui a été gâchée par une chute, derrière ses coéquipiers Timo Roosen et Eduardo Affini. Il compte trois victoires à son palmarès le championnat d'Océanie en 2018 et une étape et le classement final du Tour du Japon en 2019. (Belga)